Sconcerti: “La Salernitana ora rischia, può essere esclusa dal campionato”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto in diretta ai microfoni di Tmw Radio, dove ha parlato del caso riguardante la possibile esclusione della Salernitana dal campionato di Serie A. Ecco quanto dichiarato:

“Era una operazione corretta che andava contro il regolamento però. Non si potevano avere società professionistiche, non solo di Serie A, quindi ci sono sempre state deroghe per Lotito e De Laurentiis con il Bari. Si è data una continuità a un situazione che non era regolare. Adesso è diventata una palude. Magari qualcuno c’è ma aspetta da uscire fuori, sfruttando magari l’esclusione del club. Tutti sono colpevoli. L’intera gestione della Federcalcio è stata di comodità. E’ l’intera azienda Serie A che ha difficoltà a vivere bene, con alcune eccezioni. Da anni è gestita in un modo molto accomodante. Negli ultimi anni almeno dieci società hanno cambiato proprietà, finendo in mano a fondi o proprietari americani. Se la Salernitana non dovesse trovare acquirenti, la squadra che non è salita in A al suo posto può chiedere un risarcimento? La gara è stata regolare, almeno da un punto di vista della Federazione, perché c’era una deroga. E’ la situazione attuale che è molto meno regolare. E’ stata una situazione gestita a colpi di deroghe. Esclusione? Certo che si crea un danno”.

