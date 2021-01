L’ex Presidente della Juve Cobolli Gigli: “Supercoppa? Vedo il Napoli favorito”

L’ex Presidente della Juve, Cobolli Gigli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare di Juventus e di Napoli

L’ex Presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, è intervenuto in diretta a “Punto Nuovo Sport Show”:

“La sentenza Juventus-Napoli va accettata, rodersi il fegato sul passato è inutile. De Laurentiis si è lasciato andare a qualche dichiarazione non degna di un uomo del suo livello; dare del “pirla” a Pirlo o parlare in una telefonata privata a Draghi non è stato all’altezza del nobiluomo che è.

Supercoppa? Il Napoli arriva da una grande partita contro una squadra debole, mentre la Juve ha fatto una pessima partita contro una squadra forte. Quindi, il Napoli è favorito all’85%. Pirlo avrà le sue responsabilità, ma io non avrei preso Cristiano Ronaldo. Pagare un calciatore 30 milioni l’anno mi è sembrato non in linea, anche perché non ci sono gli sceicchi alle spalle”.

