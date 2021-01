Anche la PRIMAVERA 1 in campo- GARE 7°giornata (22 al 25 gennaio)

Primavera 1 – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

comunicato ufficiale nr. 141 del 18 gennaio della Lega Serie A

L’Ascoli Primavera, ultimo in classifica con 0 punti, ospita nell’anticipo di venerdì 22 gennaio (ore 13:00) la Sampdoria. I bianconeri devono risolvere la questione allenatore (Abascal resta o non resta?) e hanno perso le prime tre gare in campionato, mentre altrettante deve recuperare. La Sampdoria ha un punto, ha disputato 3 gare su 6 perdendone due contro Inter e Genoa in trasferta, pareggiando in casa contro la Lazio per 1-1.

CLICCA QUI PER ROGRAMMA GARA

Sempre venerdì 22 gennaio si gioca Empoli-Bologna, ma due ore dopo. La gara è in programma in Toscana al centro sportivo “Monteboro”. I biancazzurri di mister Buscè hanno giocato 3 gare, altre 3 devono recuperarle. Di queste 3 solo 1 è stata vinta sul campo dell’Atalanta per 4-2. Il Bologna del tecnico Zauri, invece, ne ha giocate ben 5 su 6. Di queste 5 ben 2 le ha vinte in trasferta per 1-2 contro Fiorentina e Genoa, 1 l’ha persa in casa contro la Spal, infine 2 le ha pareggiate contro Cagliari (2-2) e Lazio (3-3).

Lazio-Milan (11:00), Inter-Torino (13:00) e Juventus-Sassuolo (15:00) sono le tre gare in programma sabato 23 gennaio. Tra queste 6 squadre la sorpresa è il Sassuolo che viaggia a 10 punti, ma Inter, Milan, Torino e Juve hanno giocato tutte 3 gare (ad eccezione della Juve 4).

CLICCA QUI PER ROGRAMMA GARA

Domenica 24 gennaio scendono in campo Atalanta-Cagliari (10:30 a Zingonia) e Genoa-Fiorentina (12:30 al Begato 9 di Genova). I bergamaschi del tecnico Brambilla sono in ritardo rispetto al loro percorso standard, infatti su 4 gare sono riusciti a racimolare solo 4 punti.

Infine, il posticipo della 7° giornata si gioca a Ferrara, un vero big-match tra la Spal di mister Scurto attuale rivelazione del campionato (da neopromossa) ancora imbattuta con due vinte e due pareggiate e la Roma del tecnico De Rossi capace di vincere tutte e 6 le gare disputate, in classifica al primo posto con 18 punti lasciando il vuoto dietro…

Nel dettaglio le gare con orari, campi e date di gioco

CLICCA QUI PER ROGRAMMA GARA

Condividi: