Preziosi, presidente Genoa: “Juve-Napoli? Per gli azzurri potrebbe esserci una penalizzazione”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto a Gr Parlamento tornando su Juventus-Napoli

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto nel corso di “La politica nel pallone” in onda su Gr Parlamento tornando, tra le altre, sulla questione, ancora in sospeso, che riguarda Juventus-Napoli:

“Non so come andrà a finire. Un intervento della Asl, interpellata o no, c’è stato e bypassa regole e protocolli. La procura sta indagando sui comportamenti e questo è un altro discorso, potrebbe esserci anche una penalizzazione, non lo so. Sono curioso anche io”.

