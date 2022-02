Barça-Napoli – Eclatante l’episodio del rigore, tocco impercettibile

Corriere dello Sport – “L’arbitro ha concesso di più al Barcellona. Eclatante l’episodio del rigore, impercettibile il tocco. Era visibile solo al Var”.

“Al Barcellona ha permesso qualcosina in più: esemplificativo il solo richiamo al 24’ pt a Eric Garcia per l’intervento in ritardo su Zielinski, mentre Anguissa è stato subito ammonito. Metro diverso”.

Nello specifico sull’episodio che ha visto coinvolto Juan Jesus: “Quello che Kovacs concede al Barcellona è l’esempio più eclatante di rigore da Var. solo analizzando e vivisezionando l’episodio al video è possibile notare l’impercettibile tocco con la punta delle dita della mano di Juan Jesus”.

