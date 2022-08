Navas-Napoli: fase di stallo, manca l’accordo tra i club

Tra Napoli e PSG non c’è ancora l’intesa per Keylor Navas

Keylor Navas al Napoli? Una trattativa tutt’altro che semplice. L’affare, stando a quanto riferito da Rai Sport, non è assolutamente da considerarsi chiuso. Anzi, nella giornata di ieri i contatti tra le parti non sono stati proficui. Il portiere, che ha già un accordo con gli azzurri per un biennale da 3 milioni col 10% sullo stipendio lordo riconosciuto all’agente Mendes, deve raggiungere l’intesa anche con il PSG per la buonuscita.

