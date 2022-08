Dall’Inghilterra: Jorge Mendes è al lavoro per portare Cristiano Ronaldo a Napoli

Sky UK conferma, Mendes vuole Cristiano Ronaldo al Napoli

Sky Sports UK spiega la proposta messa sul piatto da Jorge Mendes: CR7 al Napoli e il percorso inverso per Victor Osimhen, il quale sarebbe destinato al Manchester United con anche un conguaglio economico in cambio. Il punto, si apprende, è che il club azzurro accetterebbe solo offerte a nove cifre (quindi dai 100 milioni di euro in su) e che lo United si stia per impegnare economicamente in maniera pesante sull’obiettivo Antony dell’Ajax.

