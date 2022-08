Higuain: “In Europa venivo sempre criticato, Felice di essere in MLS”

Gonzalo Higuain parla del suo trasferimento nel USA

Gonzalo Higuain, ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus è stato intervistato dai canali ufficiali della MLS (Major League Soccer). L’argentino ha parlato del suo trasferimento negli Stati Uniti e non ha utilizzato parole dolci per il capitolo europeo della sua carriera.

Queste le sue parole:

“Il mio trasferimento qui è stato molto facile. Non avevo più voglia di stare in Europa, in quella bolla con una pressione costante. Ero nell’occhio del ciclone per ogni cosa che facevo. Venire in MLS mi ha permesso di ridurre la mia esposizione mediatica, oltre ad avvicinarmi alla mia Argentina. A Miami sono felice, dopo aver vissuto 15 anni della mia vita in modo innaturale. Questo è uno dei momenti più felici della mia carriera”.

