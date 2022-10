Roma, l’infortunio di Dybala è più serio del previsto. Può saltare anche il Napoli

Roma in ansia per Dybala

La Roma con ogni probabilità dovrà fare a meno di Paulo Dybala per molto tempo, dopo che l’attaccante argentino ha accusato un problema muscolare nel corso della gara di ieri contro il Lecce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi verranno effettuati degli esami strumentali per verificare le condizioni di Dybala che destano non poche preoccupazioni. Se confermata la prima diagnosi di lesione muscolare, i tempi di recupero potrebbero essere lunghi e l’argentino salterebbe anche la sfida con il Napoli del prossimo 23 ottobre.

