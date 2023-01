Kvara k.o, con la Salernitana spazio ad Elmas

Elif Elmas verso la titolarità contro la Salernitana

Khvicha Kvaratskhelia non farà parte di Salernitana-Napoli. Il georgiano è rimasto bloccato da dei sintomi influenzali e Luciano Spalletti ha già inquadrato il sostituto: Eljif Elmas. La redazione di Sky Sport riporta infatti che il macedone sarebbe in vantaggio su Giacomo Raspadori per una maglia da titolare.

