Napoli, Osimhen: prevale l’indulgenza, dal club solo una multa simbolica

Pare che Victor Osimhen se la caverà con poco

Il Napoli pare aver deciso di non usare il pugno duro nei confronti di Victor Osimhen. Il giocatore, risultato positivo al Covid-19 al rientro in Italia, ha partecipato nei giorni scorsi ad una festa di compleanno a Lagos senza adottare nessuna misura di sicurezza. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna rende noto che Aurelio De Laurentiis infliggerà nei confronti del giocatore una multa dal valore “simbolico”. L’entità della sanzione non dovrebbe quindi essere dura ma non è ancora stata decisa la cifra esatta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino: “Osimhen era imbarazzato, basta con le polemiche sul nigeriano!”

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 2 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Natale: in Valseriana pupazzo di 5 metri con 200 quintali neve