Criscitiello, Napoli: “Osimhen andrebbe preso a calci nel sedere e invece non lo multano nemmeno”

Il giornalista dice la sua sul momento in casa Napoli

Michele Criscitiello ha parlato del momento del Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb. Il giornalista elogia Gattuso, ma bacchetta la società azzurra per la gestione della questione Osimhen.

Queste le sue parole:

“Il Napoli continua a brillare anche se i problemi non mancano neanche in casa azzurra. La forza di Gattuso è quella di far passare in secondo piano le assenze di Osimhen e Mertens, le follie del nigeriano che andrebbe preso a calci nel sedere e invece non viene neanche multato dal club.

Gattuso ha la bacchetta magica, a questo punto crediamo di sì. Vince e convince nonostante mille difficoltà. Un regalo questo allenatore lo meriterebbe. Un centrocampista sicuro e, forse, anche un esterno. Il Napoli deve rientrare tra le prime 4 per andare in Champions ma farlo non sarà così scontato. Inter, Milan, Juve e Roma sono lì. Il Napoli anche. Poi bisogna vedere l’andamento dell’Atalanta. Insomma, un bel mercato che potrà delineare gli equilibri o anche stravolgerli”.

