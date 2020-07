Calciomercato Napoli, scambio Milik-Bernardeschi: le ultime

Secondo l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, sarebbero da registrare movimenti nella chiacchierata tra Napoli e Juve per imbastire uno scambio tra Arek Milike Federico Bernardeschi. In particolare, il cambio di agente dell’esterno offensivo, passato da Bozzo a Branchini, aumenterebbe le possibilità di un addio ai bianconeri.

“Solitamente quando ciò accade, le possibilità di trasferimento di un giocatore non felicissimo dell’attuale situazione, lievitano. Il contratto con la Juventus del trequartista italiano scade nel 2022 e Branchini si siederà presto con il club bianconero per discutere di rinnovo o eventualmente di cessione. Con la nuova mediazione, poi, si potrebbe anche trovare maggiore disponibilità ad accettare una piazza come Napoli, dove Gattuso sarebbe al settimo cielo del poter avere Bernardeschi a disposizione per la prossima stagione”.

