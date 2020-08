Ancelotti sul Napoli: “La verità ha tante facce!”

Carlo Anceloti, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli attualmente all’Everton, ha parlato della sua ex squadra: “Sono un grande incassatore. A Napoli auguro tutto il bene possibile. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno, non oggi”.

Parlando della Champions League si è poi soffermato anche sulla Juventus: “Juve? Un’ossessione, ma anche una fortissima motivazione. Le due cose viaggiano insieme. La Champions viene vissuta come un notevolissimo investimento non solo emotivo. Io penso che quando si raggiunge una finale si sia già fatto il massimo. Favoriti? City e Psg”.

