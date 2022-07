Corriere dello Sport – Da Ostigard a Solbakken: gli obiettivi di mercato del Napoli.

Il Napoli è pronto a rivoluzionare la squadra. I profili presenti nella lista dei preferiti di Giuntoli sono tre: Mattias Svanberg, in forza al Bologna e contratto in scadenza nel 2023. Il risaputo interesse per Leo Ostigard, ex Genona, che ha espresso il desiderio di giocare a Napoli ed infine Ola Solbakken che piace anche alla Roma, ma che il Napoli osserva con molta attenzione.

