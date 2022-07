La Gazzetta dello Sport – Napoli in cerca di ‘Joya’: Osimhen-Dybala, la coppia che fa sognare.

Il Napoli, nonostante la forte preferenza dell’Inter e l’interesse di Milan e Roma, non smette di sognare la coppia Osimhen–Dybala. Secondo il quotidiano, l’argentino sarebbe perfetto per il modulo di Spalletti:

“Il 4-2-3-1 è anche la forma di riferimento di Spalletti. Ma oltre al giardino, Napoli offrirebbe alla Joya anche la casa ideale: ne esiste una migliore dello Stadio Diego Armando Maradona per un argentino che gioca con il 10? Sarebbe indubbiamente un’avventura suggestiva, sulla rotta antica di Omar Sivori; dalla Juve al Napoli. Dybala potrebbe impugnare il sogno che Ibrahimovic ha solamente sfiorato: diventate la bandiera di una città appassionata, che ha appena perso Insigne, per farla vincere come ai tempi di Diego. Con un altro numero, però. Anche qui si calerebbe al centro di un tridente offensivo, oppure, lasciando la casella a Zielinski, potrebbe decentrarsi e fare Insigne: il regista offensivo laterale. Dybala ha i piedi e il genio per dettare la profondità che ama Osimhen. Per Spalletti, che in passato ha avuto problemini con i 10 carismatici, sarebbe un regalo di lusso”.

