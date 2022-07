Spalletti chiede solo Koulibaly, ma Ramadani spinge per il salto di qualità

La Gazzetta dello Sport – Spalletti chiede solo Koulibaly, ma Ramadani lo spinge altrove: la situazione.

Fali Ramadani spinge per un salto di qualità di Kalidou Koulibaly, cercando di convincerlo ad approdare in un club più prestigioso. A quanto pare, gli incontri con Aurelio De Laurentiis sono stati rimandati più volte, spingendo il patron ad alzare notevolmente l’offerta per il difensore:

“Il Napoli ha fissato a 3,5 milioni di euro il tetto massimo per l’ingaggio, ma con la prima offerta da 4 milioni De Laurentiis ha mostrato a Koulibaly l’intenzione di fare un’eccezione per trattenerlo ancora al Napoli e far sì che diventi il capitano del prossimo lustro. Ancora quel tavolo di trattativa non è stato riaperto e non è nemmeno in programma a brevissimo un incontro fra le parti, ma ogni giorno che passa, Spalletti spera sempre più sia Kalidou il suo capitano. E se finora Spalletti non ha battuto ciglio con le partenze di Ospina, Insigne e Mertens, ora spinge la proprietà a tenere il difensore”.

