Napoli-Inter – Statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Inter – Statistiche, curiosità e precedenti sulla diciottesima di campionato, si gioca il giorno della Befana, lunedì 6 gennaio 2020.

Statistiche Napoli-Inter – Le compagini scenderanno in campo allo Stadio San Paolo di Napoli lunedì 6 gennaio alle ore 20:45. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

Senza alcune pietà i numeri ci ricordano il blasono e la storica superiorità dei nerazzurri. Napoli ed Inter, tra Serie A e Coppa Italia hanno giocato contro ben 162 volte. 50 sono le vittorie azzurre mentre il club col biscione vanta 73 vittorie, 39 invece i pareggi. Anche dal punto di vista dei gol ricorda il vantaggio interista: il Napoli ne ha subito 242 e ne ha segnato 179. In Coppa Italia si contano 11 partite di cui 6 vinte dai nerazzurri, 3 dal Napoli e 2 pari.

Statistiche

Il 18 ottobre 1997 si segnala l’ultima vittoria esterna dell’Inter al San Paolo. L’ultima vittoria interna del Napoli è della passata stagione, 4-1. Il pari manca dalla stagione 2017-2018 in cui le compagini lasciarono le reti inviolate sia all’andata che al ritorno. Nel decennio appena trascorso in sole 5 occasioni una delle due squadre ha realizzato più di due gol, ed è sempre stata il Napoli.

Curiosità e cenni storici

Ancora una volta l’avversario richiama ad una parata dello storico portiere azzurro Pino Taglialatela. E’ la sera della semifinale di ritorno di Coppa Italia edizione 1996-1997, gli azzurri hanno strappato un pari a Milano. Al San Paolo con Zanetti passa subito in vantaggio l’Inter ma al 73′ pareggia i conti il brasiliano Beto che infila Pagliuca tra le gambe. Il gol è nella memoria di tutti, così come la corsa di Boghossian dopo aver segnato il rigore che consentì il passaggio del turno ma, con la stessa nitidezza, ricordiamo il miracolo di “batman” che neutralizza il colpo sicuro di Ivan Zamorano a due passi dalla porta, tenendo il Napoli in partita.

Arbitro

L’arbitro Doveri della sezione di Roma dirigerà il match serale al San Paolo. E’ la seconda volta che il fischietto è tra le due squadra. Il precedente porta bene al Napoli, vittoria per 4-1. Con Doveri in campo gli azzurri non hanno mai perso e contano 9 vittorie e 4 pareggi.

