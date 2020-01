Tuttosport – Calciomercato, il Napoli tenta il doppio colpo con il Sassuolo

Tweet on twitter

Il Napoli tenta il doppio colpo di mercato con il Sassuolo

Calciomercato – Il Napoli al lavoro anche per la prossima stagione, colloqui con Verona e Sassuolo: con i veneti è quasi fatta per l’acquisto del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat e del difensore kosovaro Amir Rrahmani. Poi si tenta il doppio colpo con il Sassuolo e come anticipato da Tuttosport, oltre all’esterno francese Jeremie Boga il colloquio con gli emiliani è allargato all’attaccante Domenico Berardi.

