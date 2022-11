Tournée Napoli, cinque amichevoli di cui una al Maradona

Durante la tournée in Turchia il Napoli dovrebbe disputare cinque gare amichevoli, una potrebbe essere in programma in casa azzurra.

Il quotidiano Repubblica riporta qualche novità in merito alla prossima tournée del Napoli. Gli azzurri saranno in Turchia e potrebbero prendere parte a cinque sfide amichevoli. Entrando nei particolare, le prime tre si dovrebbero disputare proprio durante tale periodo, al rientro invece ce ne dovrebbero essere altre due. Una di esse potrebbe andare in scena allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ecco quanto si legge:

“Il ‘rompete le righe’ arriverà subito dopo il match contro l’Udinese: un po’ di riposo (una decina di giorni), poi riprenderanno gli allenamenti. Il Napoli di mister Luciano Spalletti ufficializzerà a breve la tournée in Turchia. Due settimane circa ad Antalya (da fine novembre a metà dicembre), è questo il programma del gruppo azzurro che disputerà pure tre amichevoli. Il club sta organizzando un altro paio di partite al rientro dalla preparazione in Turchia: almeno una si dovrebbe giocare allo stadio Diego Armando Maradona.”

