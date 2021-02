Ziliani: “Per Pirlo meglio tornare a quando Chiellini dava pugni indisturbato”

Attraverso il suo profilo Twitter Paolo Ziliani si scaglia contro Pirlo e pubblica un video con Chiellini protagonista.

Ieri sera il Napoli ha strappato tre punti importanti alla Juventus vincendo per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il match è stato deciso da Lorenzo Insigne, che ha trasformato in rete un calcio di rigore, assegnato da Doveri in seguito ad una manata in faccia a Rrahmani da parte di Chiellini.

Nel post partita Pirlo ha avuto da ridire sul rigore concesso alla squadra azzurra, affermando che a parti invertite l’arbitro non lo avrebbe mai fischiato. Tale dichiarazione ha suscitato la reazione dell’ex calciatore Paolo Ziliani, che si è scagliato contro l’allenatore bianconero pubblicando sul suo profilo Twitter un video in cui il protagonista è proprio Chiellini. Nel video si vede il difensore bianconero tirare un pugno all’attaccante del Torino Belotti.

#Pirlo ha ragione: occorre tornare ai tempi in cui le manate e i pugni in faccia di #Chiellini agli avversari erano considerati normali azioni: nessun cartellino, nessun fallo.

CHIELLINI 👊 PUGNO A BELOTTI – Torino -Juventus 18.02.2018 https://t.co/OhSpf5JFov via @YouTube — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 14, 2021

