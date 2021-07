Zamparini: “Il Napoli per Dybala offrì Jorginho più 20mln sbagliai a rifiutare. Spalletti un vincente”

Zamparini sul Napoli, Dybala e Jorginho

Notizie calcio Napoli – Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato:

“Quando il Napoli mi chiese Dybala, per il quale chiedevo 40 milioni, propose Jorginho + 20 milioni. Io rifiutai perché avevo bisogno di soldi, non di Jorginho. Non mi aspettavo una simile esplosione, e mi fu confermato anche dai miei collaboratori che mi dissero che si trattava di un ottimo calciatore ma che quella valutazione era eccessiva. Spalletti è stato uno dei miei migliori allenatori. Non ci andavo molto d’accordo perché aveva un’aria un po’ da presuntuoso come tutti i toscani, ma secondo me il Napoli ha fatto un grande colpo con lui. Emerson Palmieri? Lo portò Foschi ma non mi aveva entusiasmato. Oggi mi stupisce, è diventato un ottimo calciatore. Insigne credo diventerà una bandiera per il Napoli, come è stato Totti per la Roma. Non credo che andrà via dal Napoli. Spalletti, come Sarri, è un organizzatore di gioco ed è un vincente, non ha bisogno di grandi nomi per centrare grandi traguardi”.

