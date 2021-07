Mario Rui fa i capricci, si complica la cessione al Galatasaray

Si complica la cessione di Mario Rui al Galatasaray

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato, che ha dato importanti aggiornamenti sulla cessione di Mario Rui. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli aspetta anche di vendere Mario Rui, c’è una trattativa in atto, ma c’è anche un problema: il giocatore prima di andare via vuole un aumento di stipendio e vuole più soldi. Il Galatasaray sta facendo spallucce, ma è tutto aperto. Giuffredi sta concludendo l’acquisto di Hysaj della Lazio, non appena sbroglierà la matassa burocratica con il laziale allora si concentrerà sul portoghese.”

