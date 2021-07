Spalletti intensifica i contatti con Emerson Palmieri, la strategia del club azzurro

Spalletti vuole Emerson Palmieri

Spalletti nelle ultime ore ha intensificato i contatti con Emerson Palmieri, giocatore che il neo tecnico azzurro conosce bene per averlo già allenato alla Roma. Come riportato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Goal, il Napoli ha già pianificato la strategia per accontentare la richiesta dell’allenatore. Al Chelsea verrà proposto un prestito oneroso da 3 milioni, con i blues che però dovrebbero rinnovare il contratto di un anno che è in scadenza a Giugno 2022. Quest’opzione non piace al club londinese, che chiede 20 milioni per la cessione a titolo definitivo. Il Napoli è al lavoro per far abbassare le pretese al Chelsea, magari offrendo 10 milioni più vari bonus nel tentativo di trovare l’accordo.

