Corriere dello Sport – Deulofeu sempre più vicino al Napoli: trattativa in chiusura.

Gerard Deulofeu è sempre più vicino al Napoli, la società azzurra ha deciso di alzare l’offerta per accontentare l’Udinese:

“E’ cominciato, ovvio, con distanze siderali: 25 la richiesta, 13 l’offerta, poi Cristiano Giuntoli e Pierpaolo Marino si sono presi il tempo necessario per riflettere, per chiudersi in «conclave» con i rispettivi club e per aggiornarsi. Il Napoli è arrivato a 18, o lì arriverebbe al massimo, l’Udinese non è riuscito ancora a indietreggiare ma finirà per farlo, probabilmente: venti milioni potrebbero bastare per alzare i calici”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

A16 – L’hashtag contro ADL diventa virale

Deulofeu al Napoli, affare ai dettagli, il Napoli alza l’offerta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le posizioni dei partiti italiani sull’invio di nuove armi a Kiev