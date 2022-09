Kvaratskhelia su Spalletti: “Faccio tutto ciò che mi dice l’allenatore”

Kvicha Kvaratskhelia parla di Spalletti

Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha parlato a Geo Team, Setanta Sports, in un’intervista a Castel Volturno in cui il georgiano si è raccontato dopo i primi mesi in azzurro:

Parlando dell’allenatore del Napoli: “Spalletti mi ha detto che ho un buon dribbling, gioco bene in 1 vs 1 ma devo giocare di più per la squadra, perché ci sono giocatori forti ed è giusto che mi metta al servizio della squadra. Mi ha spiegato che dovrei aiutare di più la squadra in difesa. Faccio tutto quello che mi dicono gli allenatori”.

