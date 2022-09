Napoli, le novità sul rientro in campo di Politano

Il Corriere dello Sport si focalizza sul ritorno in campo dell’attaccante del Napoli Matteo Politano e fa una stima circa i tempi di recupero.

L’attaccante del Napoli Matteo Politano è stato protagonista di un recente infortunio. Ieri la Società partenopea ha diramato un comunicato circa la sua situazione attuale. I risultati parlano di distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro, per il momento dunque l’attaccante azzurro non scenderà in campo con il Napoli e con la Nazionale italiana.

Il Corriere dello Sport si concentra sui tempi di recupero:

“Si ridurranno le scelte di Spalletti alla ripresa del campionato. In attacco, oltre a Osimhen, sarà indisponibile per diverse partite anche Matteo Politano. L’esterno del Napoli si era infortunato col Milan, dopo aver trascorso qualche ora in ritiro con la Nazionale è rientrato, i successivi esami clinici a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. La previsione per il suo recupero varia tra le due e le tre settimane.”

