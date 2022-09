Il Napoli è a lavoro per il rinnovo di Meret: le cifre

Il Napoli sta lavorando per il rinnovo del portiere Alex Meret, il Corriere del Mezzogiorno riporta la cifra della trattativa.

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli potrebbe verificarsi davvero a breve. La Società è infatti al lavoro con il fine di prolungare l’accordo con l’estremo difensore friulano che in mezzo al campo sta dando dimostrazioni davvero non indifferenti. Il rinnovo di Alex Meret sarebbe dovuto avvenire già la scorsa estate, tuttavia sono stati accostati al club alcuni nomi per ricoprire il ruolo di portiere. Alla fine però sembra che l’accordo si stato trovato.

Il Corriere del Mezzogiorno parla delle cifre del nuovo contratto:

“Il calciomercato non è formalmente aperto, ma nei fatti non chiude mai. La priorità è il rinnovo di Meret, che scade a giugno 2023, si lavora per allungare il contratto fino al 2027 con un ingaggio di 1,5 milione di euro più bonus.”

