Ufficiale: Andrea Ranocchia si ritira dal calcio

Andrea Ranocchia comunica la decisione tramite il suo profilo Instagram

Dopo la rescissione contrattuale con il Monza, Andrea Ranochhia decide di appendere gli scarpini al chiodo. L’ex difensore dell’Inter, tramite dei video pubblicati sul suo profilo Instagram, comunica di aver deciso di ritirarsi definitivamente dal calcio giocato.

Queste le sue parole:

“Da un anno e mezzo sto vivendo un periodo difficile, a livello motivazionale, già quando ero all’Inter. Il Monza mi ha offerto questa opportunità, un ottimo contratto e l’ho colta. Ad un certo punto ho sentito che dentro di me non c’era più niente e ho iniziato a farmi tante domande, poi c’è stato questo brutto infortunio a Napoli e mi avrebbe tenuto fuori dal campo per mesi.

Ho riflettuto e visto che la società mi ha dato grande fiducia, ho ritenuto giusto non prendere in giro nessuno. Non ho più niente da dare dentro di me e con Galliani ci siamo lasciati da amici, è stato un signore e ha capito. Ora mi prendo un po’ di tempo per rimettere in sesto queste emozioni che sono arrivare in questi mesi e fare dei pensieri per il futuro. Non tornerò a giocare a calcio, non è quello che voglio“.

Fonte foto: Instagram @andrearanocchia

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Politano, i tempi di recupero: ecco quante partite salterà

Maradona jr.: ” Ceci non rappresenta più mio padre: non firmerò mai nulla contro il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici