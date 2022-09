Corriere del Mezzogiorno – Lobotka, rinnovo con aumento di ingaggio: i dettagli.

Il Napoli lavora ai rinnovi, oltre ad Alex Meret, il prossimo candidato al prolungamento di contratto è Stanislav Lobotka:

“Lobotka sul campo è diventato uno dei giocatori più importanti, il Napoli in passato ha esercitato l’opzione per allungare il contratto fino al 2025 ma nelle prossime settimane dovrebbero iniziare dei colloqui per il rinnovo dell’intesa rivedendo l’ingaggio di 1,8 milione di euro a stagione”.

Fonte foto: Instagram, @stanleylobotka37.

