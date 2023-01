Scontri ultras Roma e Napoli, arrestate quattro persone

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime sugli scontri avvenuti due giorni fa tra gli ultras del Napoli e della Roma.

Domenica 8 gennaio ci sono stati degli scontri tra gli ultras delle tifoserie di Napoli e Roma. Ad oggi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero state arrestate quattro persone. Le indagini stanno comunque proseguendo e, sempre stando a quanto si legge dal noto quotidiano, le persone individuate sarebbero 180.

“Continuano le indagini sugli scontri avvenuti domenica tra gli ultras napoletani e romanisti nei pressi dell’area di servizio di Badia al Pino, sull’autostrada A1, non lontano da Arezzo. Al momento sono 180 le persone individuate, grazie alle targhe dei minivan su cui viaggavano. Sono quattro gli arrestati che saranno sottoposti a un processo per direttissima: si tratta di tre tifosi della Roma e un supporter del Napoli. Le indagini da parte delle forze dell’ordine proseguono, con il procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi, che ha rimarcato l’impegno per far sì che “i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni.”

Fonte foto: Instagram, @_ultraa_napoli_stile_di_vita

