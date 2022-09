Pagelle Lazio-Napoli, i quotidiani esaltano la prestazione di Kim

Kim Min-Jae è stato sicuramente uno dei migliori in campo durante la gara andata in scena all’Olimpico tra Lazio e Napoli.

Il giorno dopo la sfida tra Lazio e Napoli i maggiori quotidiani hanno esaltato la prestazione del difensore Kim Min-Jae.

Di seguito i voti:

Gazzetta dello Sport – 7,5: “Alta affidabilità, il coreano non solo difende con lucidità, tempismo e fisicità, ma quando si spinge in avanti sui calci piazzati è un’arma in più. Il suo è già il secondo goal in A su angolo.”

Corriere dello Sport – 7,5: “Va in pressing su Milinkovic, non ha paura di niente, neanche di un palleggio di troppo e poi, pum, una capocciata frontale che vale l’1-1.”

Tuttosport – 7: “Ci ha preso gusto: altro terzo tempo e frustata di testa che trova il supporto del palo. Comincia a diventare un fattore anche nell’area avversaria.”

