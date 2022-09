Lazio-Napoli, Patric interviene sul rigore non dato a Lazzari

Il giocatore della Lazio Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel ed ha parlato della gara e del presunto rigore su Lazzari.

Dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio il difensore biancoceleste Patric ha parlato di un particolare episodio della sfida.

Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

“C’è tanto rammarico, venivamo da un pareggio amaro e la squadra ha fatto una buona partita ed è un inizio buono di stagione. C’è amarezza perché nel secondo tempo ci siamo abbassati ed abbiamo perso energie. Abbiamo avuto un po’ di episodi contro, non serve solo giocare bene per vincere. Con il Napoli c’è grande rammarico, siamo stati in campo molto bene nel primo tempo. Se chiudi in maniera positiva ti fa andare avanti in maniera diversa. Gli episodi sono importanti, a volte va bene vincere anche giocando male. Ci piace tenere la palla ma bisogna vincere anche in maniera sporca. Gli episodi fanno la differenza. Se non fischi il rigore di Lazzari almeno fammi vedere le cose e poi facciamo i conti.”

