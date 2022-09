Moviola Lazio-Napoli, il verdetto su Mario Rui e Milinkivic-Savic

La moviola del Corriere dello Sport riporta il verdetto su ben due episodi avvenuti durante la sfida tra Lazio e Napoli.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza ben due episodi avvenuti in Lazio-Napoli e riporta i relativi verdetti. Il primo riguarda Mario Rui, che durante un azione con Lazzari alza il gomito in area di rigore impedendo all’azione di andare avanti. Secondo il quotidiano i biancocelesti avrebbero dovuto tirare un calcio di rigore. Tuttavia ci sarebbe anche un mancato cartellino rosso per il biancoceleste Milinkovic Savic.

“Mario Rui si fa sorprendere da un taglio di Lazzari, allarga il braccio sinistro, il gomito è alto e largo, ad impedire la progressione. Sozza fa segno che non c’è nulla, ad oggi abbiamo visto dare (e in qualche modo giustificare) rigorini molto, ma molto più leggeri. Ci è sembrato invece rigore, anche per come si è sviluppata l’azione. Milinkovic (già ammonito) in area, cerca il dribbling su Kim che fa di tutto per togliersi, il contatto (se c’è) sulla gamba destra viene quasi cercato dal serbo, che infatti chiede subito scusa, forse questo lo salva dal giallo (e sarebbe stato il secondo).”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lazio-Napoli, buu razzisti rivolti ad Anguissa ed Osimhen

UFFICIALE – Napoli, Lozano torna a casa con la squadra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Domani in Campania allerta meteo per temporali