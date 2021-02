Pedullà: “Serata decisiva per il Napoli, futuro di Gattuso in discussione”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul Napoli di Gattuso.

Il Napoli stasera sfiderà l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ed Alfredo Pedullà ha parlato della situazione degli azzurri tramite il suo sito ufficiale alfredopedulla.com

“Notte decisiva per il Napoli, la squadra di Gattuso è campione in carica della competizione, stasera si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia dopo lo scialbo 0-0 dell’andata. Sarebbe la terza finale per il tecnico calabrese da allenatore, ma vale più delle altre visto il periodo che sta attraversando ed il futuro a Napoli in forte discussione.

Senza Koulibaly e Manolas è emergenza totale in difesa: obbligato a schierare Rrahmani e Maksimovic, sulle fasce ci saranno Hysaj e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Bakayoko con Elmas e Zielinski, ed in avanti Lozano ed Insigne a supporto di Victor Osimhen. Per il nigeriano sarebbe un ritorno dal 1′, 94 giorni dopo l’ultima volta, quando l’8 novembre andò a segno al Dall’Ara contro il Bologna.”