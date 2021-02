Paradosso Callejon – Il più stipendiato ma il meno utilizzato in campo

Il QS – La Nazione punta la sua attenzione sulla situazione di Callejon, diventata un reale mistero. Perché non rientra negli schemi del club viola?

Il mistero di Callejon, sembrava essere il nesso perfetto per la Fiorentina con il metodo di gioco utilizzato, ma poi il meno schierato

Il 4-3-3 secondo i piani dei viola doveva essere il modulo adatto a lui, ma sembra non essere più tra i principali “preferiti” di Prandelli, in quanto lo abbia dimenticato lì seduto in panchina.

L’ultima apparizione dell’ex azzurro, è stata proprio a Napoli, nel suo ex stadio, inoltre la peggior trasferta della Fiorentina. Poi sembra essere finito nel dimenticatoio, destinato a scaldare la panchina, a tal punto da vedersi oltrepassare nella gerarchia.

Anche in vista della Sampdoria, Callejon corre il rischio di essere solo tra “quelli a disposizione”. Ma è un vero atteggiamento contraddittorio da parte del club viola, che così facendo contrasta con la tabella ingaggi, dove l’esterno stanzia il secondo posto dopo Ribery con 2,2 milioni di salario stagionale.

Per l’ultima finestra di mercato, chiusa a gennaio, Callejon sembrava essere un interesse del Granada e del Parma. Probabilmente la Fiorentina prenderà in considerazione queste due idee.

