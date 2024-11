la Repubblica – Conte non aggiunge altro alle parole di ADL: dice di non averle lette

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla conferenza stampa di Antonio Conte, ma soprattutto sulle parole di Aurelio De Laurentiis, prima della sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il patron vuole “togliere pressione dalla sua creatura prima di partire per Los Angeles (rientrerà per Napoli-Roma di domenica 24 subito dopo la sosta del campionato)”.

In conferenza stampa poi “Antonio Conte non ha aggiunto nulla alle parole del numero uno azzurro che in realtà rappresentano un endorsement al pensiero espresso dall’allenatore negli ultimi mesi. Conte dice di non averle lette, in realtà ha voluto ribadire la gerarchia per cui «il presidente è al di sopra di tutto e un allenatore non deve commentare i suoi concetti. Non ho nulla da aggiungere». Una scelta dialettica che ha indirizzato le sue parole soltanto sulla sfida con l’Inter che è un incrocio ad alto impatto calcistico. In palio c’è la vetta della classifica (provvisoria)”.

