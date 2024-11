Il Mattino – Conte vuole che il club esca allo scoperto: no equivoci sugli obiettivi

Antonio Conte non vuole che si pensi che sia lui a decidere tutto, ma ha chiesto un gesto significativo al club. Aurelio De Laurentiis, infatti, si è accodato al pensiero del tecnico, tramite un post social sugli obiettivi stagionali: “Conte non vuole che si pensi che sia una prospettiva “al ribasso” o che sia lui a mettere le mani avanti e pretende, dunque, che sia il club a uscire allo scoperto e a tradurre certi equivoci, spiegando che l’obiettivo, per essere felici e contenti a maggio, è tornare in Europa, anche solo l’Europa League.

Dunque De Laurentiis, che sa che Conte può essere adorabile ma anche assai pericoloso come un mamba nero, si precipita a farlo contento. Ancora una volta. E lo fa a poche ore dalla supersfida con l’Inter che il presidente del Napoli sa essere assai delicata per quello che, dopo, può portare in dote. In un senso e un altro. E lo fa senza neppure dirgli nulla. Sorprendendolo: ‘Parlare di scudetto è errore ingannevole’, scrive il patron. D’altronde, è stato lui a coniare il termine “ricostruzione” questa estate («Però, credetemi, non la voglio usare più», sospira Conte)”.

