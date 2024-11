la Repubblica – ADL chiarisce: lo scudetto non è un obbligo a tutti i costi

Aurelio De Laurentiis chiarisce le idee a tutti i tifosi. Dopo il ko con l’Atalanta, il patron fa il punto sugli obiettivi stagionali del Napoli e mette fine alle critiche eccessive:

“Il presidente lo fa per la prima volta da quando Conte siede sulla panchina azzurra. Parole (scritte su X) per confermare di essere perfettamente allineato al pensiero espresso dal suo allenatore – che predica calma e pazienza – dall’inizio della stagione. De Laurentiis sottoscrive in pieno e ha deciso di parlare direttamente ai tifosi. L’avvio di campionato scoppiettante ha inevitabilmente alzato l’asticella delle aspettative, ma lo scudetto non può essere un obbligo a tutti i costi. L’auspicio è racchiuso in “quel mai dire mai” che sintetizza il pensiero del numero uno azzurro. Conte ha firmato un triennale e il primo mattone è il ritorno in Champions League, competizione necessaria non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche per le casse del club. Una società come il Napoli non può fare a meno degli introiti della nuova Champions per il secondo anno consecutivo, quindi è questa la pietra miliare da cui ripartire”.

