UFFICIALE – Napoli, Lozano torna a casa con la squadra

Dopo l’infortunio di Hirving Lozano durante Lazio-Napoli l’attaccante si è sottoposto ai dovuti esami presso il Policlinico Gemelli.

Durante la sfida tra Lazio e Napoli l’attaccante messicano Hirving Lozano è stato protagonista di uno scontro con il biancoceleste Adam Marusic. Lozano ha dunque lasciato il campo anzitempo uscendo in barella ed è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma per i dovuti controlli. Al suo posto è quindi entrato in campo l’attaccante Matteo Politano.

Inizialmente si è pensato che il suddetto scontro avesse causato la rottura dello zigomo, tuttavia subito dopo la gara è arrivato il comunicato della SSC Napoli. Il club informava tutti che Hirving Lozano ha riportato un trauma cranico. Successivamente però è giunta una notizia senza dubbio migliore: Hirving Lozano è tornato a Napoli con il resto della squadra. Gli esami effettuati hanno dunque avuto tutti esito negativo.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli su Hirving Lozano:

“La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto @HirvingLozano70 al Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi. Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra.”

📌 La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto @HirvingLozano70 al Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi.

Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra. pic.twitter.com/SUWUYWmLCR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 3, 2022

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne: “Rimpiango di non aver vinto lo Scudetto con il Napoli”

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Domani in Campania allerta meteo per temporali