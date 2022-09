Retroscena di mercato: Ferland Mendy offerto al Napoli a soli 2,5 milioni!

Queste le sue parole:

“Se parliamo di Kvaratskhelia il giocatore è appetito da molti club. È stato nascosto un po’ dalla guerra, ma il Napoli è stato tenace a non mollare la presa. Se parliamo di progressi, l’ultimo scouting del Napoli è andato molto meglio del primo. Gli ho portato tanti buoni giocatori, me li ha bocciati tutti. Due anni fa gli ho offerto Nuno Mendes e oggi è un punto di forza del PSG. Quando ti propongo Mendy che adesso gioca al Real Madrid a soli 2.5 milioni, devi prenderlo in considerazione. Kim è costato 2.5 milioni dai Turchi, poi tu arrivi dall’Europa e lo paghi 15, la bravura dov’è?”