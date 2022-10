Corriere dello Sport – Sosta Mondiali, tournée Napoli: prima tappa in Turchia.

Durante la sosta per i Mondiali in Qatar, il Napoli ha già deciso che ci sarà una tournée per svolgere amichevoli in giro per il mondo. La prima tappa, per il Napoli di Spalletti sarà in Turchia ed è stato lo stesso tecnico a svelarlo: “Nella tournée che si andrà a fare durante il Mondiale chiederò di fare tre tempi di quarantacinque minuti o due amichevoli vicine”.

Oggi il quotidiano ne da conferma: “Definita, intanto, la sede della tournée all’estero in programma nel corso della sosta per il Mondiale: il Napoli volerà in Turchia, ad Antalya, per giocare qualche amichevole. A seguire, amichevoli al Maradona“.

Fonte foto: Instagram @simeonegiovanni.

