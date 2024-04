Lazio, Immobile prossimo all’addio: si pensa a Simeone

Ciro Immobile potrebbe lasciare la Lazio a breve; Giovanni Simeone sarebbe nella lista dei suoi ipotetici sostituti.

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone potrebbe ricevere presto un’offerta da parte della Lazio. Ciro Immobile potrebbe infatti lasciare il club biancoceleste a fine stagione ed il giocatore argentino sarebbe nella lista dei probabili sostituti.

Di seguito quanto si legge in merito sull’edizione odierna de Il Messaggero:

“In estate potrebbe cambiare aria anche Giovanni Simeone. Come si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero, l’interesse della Lazio per il Cholito è concreto, col club biancoceleste alle prese con il probabile addio di Ciro Immobile e Igor Tudor che riabbraccerebbe volentieri l’argentino dopo l’esperienza insieme all’Hellas. Il quotidiano spiega come Simeone sia però in lizza con altri candidati per raccogliere l’eredità di Immobile: piacciono Dia (Salernitana), Pohjanpalo (Venezia), Retegui (Genoa).”