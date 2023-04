Calciomercato, il Napoli vicino alla chiusura per Thiago Almada

Il Napoli vicinissimo a Thiago Almada

Il Napoli sarebbe vicino alla chiusura per il calciatore argentino Thiago Almada, trequartista classe 2001 che milita in MLS tra le fila dell’Atlanta United. Come riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la trattativa sarebbe molto vicina alla chiusura. Ecco quanto dichiarato:

“A me risulta che il trequartista 21enne Thiago Almada sia vicinissimo al Napoli. Mi dicono anche che l’affare sia in dirittura di arrivo. Credetemi: è un grande colpo, l’ennesimo, di Giuntoli. Infiammerebbe il Maradona”.

Il Napoli non riscatterà Ndombele, farà ritorno al Tottenham

