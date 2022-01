Olivera: “Sono onorato che il Napoli mi cerca, ma ora voglio continuare a fare bene in Spagna”

Mathias Olivera ha parlato dell’interesse del Napoli

Il terzino uruguaiano ha parlato dell’interesse del Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica uruguayana Sport 890. Ecco le sue parole:

“Sono tranquillo e concentrato sul Getafe, voglio continuare a fare bene in Spagna. Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata. Cosa ne penso? Certe cose non possono che fare piacere, sono onorato, ma per me al momento restano soltanto voci. Vedremo cosa accadrà in futuro. La mia testa e i miei pensieri sono tutti per il Getafe e per l’Uruguay. Continuerò a lavorare con la massima umiltà. Il mio obiettivo, al momento, è fare il massimo sia per il Getafe che per l’Uruguay”.