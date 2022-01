Dal Belgio: Adnan Januzaj sostituto di Insigne?

L’esterno della Real Sociedad è un obiettivo del Napoli come dopo Insigne.

Stando a quanto riferito dai colleghi belgi di Voetbal 24, il nome in pole position sarebbe quello di Adnan Januzaj come sostituto di Insigne. Il belga ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per il Napoli sarebbe un affare, visto che il calciatore potrebbe arrivare a parametro zero la prossima stagione.