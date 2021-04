Probabile formazione Torino-Napoli: per Gattuso due ballottaggi

In vista di Torino-Napoli, Gattuso si concentra sulla formazione da schierare in campo.

Manca un solo giorno a Torino-Napoli, gara che si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino e che vale per la trentatreesima giornata di campionato. Gennaro Gattuso pensa a chi schierare in campo contro i granata e l’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di due ballottaggi in particolare.

“Si cambierà certo qualcosa in vista della trasferta torinese di domani, per arrivare all’undici che proverà a “matare” quel Toro in pieno rilancio. Per uno che si ferma ne torna un altro. Disco rosso infatti per Manolas, già diffidato prima del cartellino giallo rimediato contro la Lazio (dopo un quarto d’ora), per contro c’è il recupero di Demme dopo la squalifica scontata proprio coi biancocelesti. Torna Rrahmani, così come negli ultimi venti minuti di Napoli-Lazio. A completare la quaterna di retroguardia c’è Di Lorenzo da un lato e il dubbio Mario Rui-Hysaj su quello opposto. Continua il magic moment di capitan Insigne, accanto al quale ci sarà Zielinski, sul versante destro ipotizzabile un altro ballottaggio, quello fra Politano e Lozano, col Mertens dei record favorito su Osimhen al centro dell’attacco.”

