La Gazzetta dello Sport – Osimhen-Napoli, ADL vuole convincerlo a rinnovare.

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di privarsi di Victor Oismhen. Difatti, il piano del patron, sarà quello di respingere tutte le offerte che arriveranno nelle prossime settimane. Inoltre, è convinto di riuscire a convincere il nigeriano a rimanere al Napoli, rendendolo anche protagonista dei video, pubblicati sui social del club azzurro, inerenti al prossimo ritiro estivo a Dimaro. La trattativa per il rinnovo del contratto del bomber, in scadenza nel 2025, è partita da tempo, ma finora niente fumata bianca.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Siviglia fa sette su sette

Europa league in campo Roma e Siviglia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 01 Giugno 2023 a cura di Artemis