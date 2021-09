Napoli: Mario Rui indisponibile, non ha recuperato dal problema alla caviglia

Il quotidiano rivela il motivo per cui il terzino portoghese non farà parte della gara di stasera

Contrariamente a Lorenzo Insigne, Mario Rui non è riuscito a recuperare dal fastidio alla caviglia sinistra. Il giocatore non è stato convocato per la trasferta di Europa League contro il Leicester, a riportarlo il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna.

Questo è quanto si legge:

“Ha iniziato la seduta in gruppo ma poco prima dell’intenso lavoro sui calci piazzati ha avvertito un po’ di fastidio alla caviglia sinistra. Allenamento concluso con il lavoro personalizzato con nessuno che ha voglia di rischiare, considerando le tre trasferte da affrontare in una settimana”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Leicester-Napoli, i convocati di Spalletti: non c’è Mario Rui, in lista il giovane Boffelli

VIDEO – Il rapper francese Tiakola a Napoli per un nuovo brano: videoclip in cui rende omaggio a Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Cisl, alcuni ritardi, presidi nel limbo