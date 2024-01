Samardzic, Napoli ed Udinese vicinissime all’accordo

Il Napoli e l’Udinese avrebbero quasi trovato l’accordo per il trasferimento in azzurro del centrocampista Lazar Samardzic.

Dopo una lunga trattativa per Lazar Samardzic mancherebbe poco per il raggiungimento del giusto accordo tra Napoli ed Udinese. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica la distanza tra le due parti sarebbe minima. Si starebbe dunque lavorando per far sì che la trattativa finisca in modo positivo.

Di seguito ecco quanto si legge:

“Le parti hanno trovato un accordo sull’ingaggio e sui diritti di immagine. C’è una distanza di 2 milioni di euro, tra la richiesta dell’Udinese 27 e l’offerta del Napoli ferma a 25 milioni, tra parte fissa e bonus. Le due società sono al lavoro per chiudere l’affare, con la Lazio tagliata fuori dai giochi, dopo il sondaggio fatto qualche giorno fa. Samardzic attende il via libera per approdare a Napoli, dopo aver trovato l’accordo definitivo”

